La Russa critica la serie su Mussolini: "Rivaluto Scurati...", la sinistra lo ricopre di insulti

Se non ti piace M. Il figlio del secolo ti dicono di tutto. L'ultima novità della contraerea ideologica della sinistra è quella della fiction. Tra coloro che ne hanno fatto le spese negli ultimi giorni è il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha avuto l'ardire di criticare la serie tv con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. L'esponente di FdI non ha gradito l'opera al punto di preferire di romanzi di Antonio Scurati, da cui è tratto lo sceneggiato di Sky. "Diciamo che nel confronto ho rivalutato il libro di Antonio Scurati", ha detto ironicamente La Russa al Foglio. Apriti cielo. La Resistenza da streaming si è subito mobilitata.

Spicca, in questo contesto, il tweet di Luca Bottura, giornalista e autore satirico, che rilanciando un tweet su La Russa sentenzia: "La seconda scarica dello Stato". Un insulto bello e buono, in qualsiasi accezione si intenda la parola "scarica" del sagace, si fa per dire, calembour. Ma cosa diceva il tweet rilanciato da Bottura? La Russa è indignato perché la serie su Mussolini non celebra a dovere il dittatore. Certo, difficile accettare che venga ridicolizzato il soggetto del busto che troneggia in casa tua". Insomma, il solito campionario.