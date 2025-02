D'Alema e quell'elogio della Meloni: "Ha fatto quello che non abbiamo fatto noi"

27 febbraio 2025 a

Torna in pista Massimo D'Alema che presentando alla Camera l'ultimo numero della rivista Italianieuropei dedicato al Medio oriente ha trattato i temi più caldi dell'attualità internazionale. Da Trump Gaza, il video realizzato con AI in cui il presidente Usa "prende il sole su una spiaggia in cui sono seppelliti 20mila bambini palestinesi, insieme a una persona incriminata dalla Corte Penale Internazionale. Da giovani urlavamo che ’l’imperialismo Usa era una barbarie'. Oggi Trump sembra dar ragione alla nostra giovinezza". A Israele dove "una destra razzista ha preso il comando e persegue con la forza delle armi l’idea di una ’soluzione finale' della questione palestinese". Insomma, l'ex "leader Massimo" del Pd torna sulle barricate tanto che questa sera, giovedì 27 febbraio, sarà ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita.

Massimo D’Alema mette a tacere i suoi compagni di partito ed elogia Giorgia #Meloni.



Signore e signori, abbiamo vinto. pic.twitter.com/65zrvfpzSn — Poveri comunisti (@povcomunisti_) February 26, 2025

Ma in queste ore è tornato di attualità un video tratto da In Onda, su La7, quando D'Alema conversando con David Parenzo e Concita De Gregorio, ormai un paio di anni fa. "Sa cosa mi piace di Giorgia Meloni? Ha fatto quello che non abbiamo fatto noi", afferma nel video D'Alema davanti ai co-conduttori visibilmente stupiti. "Ha tenuto in piedi un partito", afferma l'ex premier che indirettamente sottende al fatto che il Pd questo non lo ha fatto...." Un partito vero, organizzato, con i quadri. È una che ha fatto politica. È il segretario della gioventù del suo partito che diventa capo del partito e capo del governo", chiosa D'Alema - anche lui a capo della gioventù del Partito comunista a suo tempo - che elogia la parabola di Meloni.