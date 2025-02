Sanremo 2025, Alberto Angela manda in tilt i social: "Il dilf italiano"

15 febbraio 2025 a

a

a

Social network in tilt per Alberto Angela. Il divulgatore scientifico, arrivato all'Ariston per presentare il suo programma "La Sicilia di Montalbano" (il titolo dello speciale di "Ulisse, il piacere della scoperta" che Rai Cultura propone lunedì 17 febbraio alle 21.30 su Rai 1 in occasione del centenario di Andrea Camilleri) ha colpito un numero altissimo di utenti. Il suo fascino maturo, che ormai da anni finisce al centro degli apprezzamenti di molte donne, non è sfuggito al graffio della rete. "Alberto Angela il 'dilf' italiano per eccellenza", hanno scritto, definendolo così un uomo piacente.

Sanremo vola, percentuali bulgare per i duetti: Conti svetta su Amadeus

Quando Carlo Conti ha chiesto ad Alberto Angela quali fossero le sue canzoni sanremesi del cuore, il conduttore di "Ulisse, il piacere della scoperta" ha nominato brani iconici come "Vita spericolata" di Vasco Rossi e "Terra promessa" di Eros Ramazzotti. E proprio a proposito di quest’ultima ha detto: "In questo brano si parla della speranza di un futuro dove far crescere i pensieri. Ora vedo timore, io dico ai ragazzi: ’credete nel futuro'". Applauso scrosciante della platea dell'Ariston.