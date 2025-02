Sanremo, Vannacci: "Sarò all'Ariston". La Rai replica: "Non lo abbiamo invitato noi"

11 febbraio 2025 a

Sale la febbre da Sanremo e le prime polemiche iniziano a serpeggiare. "Io a Sanremo? È la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova. Di solito non lo seguo nemmeno in tv, ma stavolta sono stato invitato da 'Sanremo incontra', un’associazione culturale grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell’Ariston", ha raccontato ieri Roberto Vannacci a "Un giorno da pecora" dopo che le prime voci su una sua possibile presenza all'Ariston erano state fatte circolare. Parole, quelle del generale ed europarlamentare leghista, che sono presto balzate agli onori di cronaca. "Il generale Vannacci all’Ariston? Non è un biglietto omaggio, non lo abbiamo invitato noi", ha replicato e così chiuso la questione il direttore del prime time Rai, Marcello Ciannamea, a margine della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival.

Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Vannacci ha usato l'arma dell'ironia. Quando i due conduttori gli hanno chiesto se avesse pensato a come vestirsi per la sua prima volta al Festival, il generale ha risposto: "Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà…''. "Di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione'', ha spiegato. Nel caso in cui qualcuno gli avesse chiesto di esibirsi sul palco dell'Ariston, invece, quale canzone avrebbe cantato? "'La chiamavano bocca di rosa' di De Andrè, oppure 'l’Avvelenata' di Guccini o 'Generale' di De Gregori'', ha chiosato l'europarlamentare.