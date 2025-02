Chiesa, il vescovo anti-woke: “Con Biden vietato pregare. Con Trump tornano i principi cristiani”

Nico Spuntoni 09 febbraio 2025 a

Nonostante la nomina di un vice cattolico e il perdono concesso agli attivisti pro-life inquisiti negli anni di Joe Biden, il Trump II si è aperto all’insegna dello scontro con la Conferenza episcopale degli Stati Uniti sul dossier migranti. Ma tra i vescovi americani c’è chi si smarca e dimostra di apprezzare le prime mosse del 47esimo presidente: stiamo parlando di monsignor Joseph Strickland, uno dei presuli più conosciuti d’America grazie alle sue posizioni «scomode», non a caso richiestissimo oratore della Catholic Speakers Organization. In un’intervista concessa a Il Tempo, Strickland ha detto la sua sul ritorno alla Casa Bianca del tycoon.

Eccellenza, come valuta queste prime settimane del secondo mandato di Donald Trump?

«Come vescovo cattolico, è un sollievo vedere un ritorno al buon senso e allo stato di diritto. Come americano, le azioni del presidente Trump sono una risposta alle preghiere. La corruzione che ha stretto la morsa sulla nostra nazione negli ultimi quattro anni non può essere eliminata all’istante, ma sono stupito e contento di vedere come i suoi passi nella giusta direzione stiano avendo un effetto positivo ad ampio raggio. Trump non è il nostro salvatore - solo Gesù Cristo ci salva - ma il fatto che il presidente, come leader nazionale, riconosca la verità della legge naturale e del buon senso dà speranza a molti di noi. Preghiamo affinché possa continuare con umiltà e determinazione a governare alla luce della verità».

È giusto dire che i voli per deportare i migranti illegali ordinati da Trump sono contrari agli insegnamenti della Chiesa cattolica?

«Non è giusto né accurato affermare che la deportazione degli immigrati clandestini sia contraria agli insegnamenti della Chiesa cattolica. La realtà è che per troppo tempo i veri insegnamenti della Chiesa cattolica sono stati ignorati e distorti, e questa corruzione ha causato la crisi in cui ci troviamo oggi. La semplice realtà è che le persone hanno il diritto di cercare un percorso di immigrazione legale e lecita, e le nazioni hanno il diritto di proteggere i loro confini e i loro cittadini e di regolare l’immigrazione in modo prudente. Come sempre, a questi diritti corrispondono dei doveri».

Quali sono questi doveri?

«Gli immigrati hanno il dovere di seguire le leggi della nazione in cui desiderano entrare e le nazioni hanno il dovere di stabilire leggi giuste che rendano possibile un’immigrazione ragionevole. L’incapacità di affrontare responsabilmente questi diritti e doveri ha portato al caos a cui assistiamo da oltre un quarto di secolo».

Trump ha graziato 23 attivisti pro-life e J. D. Vance ha scelto la Marcia per la Vita - in occasione della quale lei è stato invitato a predicare a Capitol Hill - come primo evento pubblico da vicepresidente. Sarà più facile essere cristiani nell’America di Trump che in quella del cattolico Biden?

«Si spera che con il presidente Trump e il vicepresidente Vance alla guida sarà più facile difendere la sacralità della vita. È scioccante che sotto l’amministrazione Biden la difesa dei principi cristiani fondamentali sia stata vietata, scoraggiata e a volte persino criminalizzata. Il lavoro dei cristiani continuerà ad essere quello di condividere la luce di Gesù Cristo in un mondo che troppo spesso preferisce le tenebre. Quindi, potrebbe essere più o meno facile essere cristiani sotto questa amministrazione, ma fortunatamente la nostra libertà di vivere autenticamente la nostra fede sembra molto più garantita».

Nel suo discorso inaugurale, Trump ha detto che la sua «vita è stata salvata» dalla grazia di Dio per rendere l’America di nuovo grande. Le è piaciuto questo passaggio o la ritiene una strumentalizzazione?

«Sì, è stato bello sentire un presidente americano parlare così apertamente della «grazia di Dio». Inoltre, è stato rincuorante sentire un uomo in una posizione di enorme potere parlare della personale dipendenza da Dio. Possa la sua convinzione che la sua vita è stata salvata per uno scopo divino ispirarlo a guidare nella verità senza compromessi, sempre pronto a cercare la volontà di Dio in umiltà. Pertanto, decidiamoci a pregare ogni giorno per il presidente Trump, per il vicepresidente Vance e per tutti i membri dell'amministrazione, affinché cerchino sempre di ascoltare la voce di Dio nella loro vita, di onorarlo e di guidare la nostra nazione in modo da glorificarlo».