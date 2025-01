Usa, sacerdote fa il saluto di Musk: "A te il mio cuore", cacciato dalla Chiesa

30 gennaio 2025 a

a

a

Un gesto analogo a quello di Elon Musk all'insediamento del presidente americano Donald Trump costa la licenza da sacerdote al prete britannico Calvin Robinson. Il religioso della Chiesa anglicana cattolica americana nel suo intervento all'evento Pro Life Summit di Washington D.C. saluta il pubblico donandogli il proprio cuore, battendosi il petto e tendendo il braccio. Lo stesso gesto di Musk, che i critici hano letto come un saluto romano e un ammiccamento al fascismo nonostante le numerose smentite. Una mossa che la Chiesa per cui Robinson lavora ha definito “dannoso e divisivo". "Anche se non possiamo dire cosa ci fosse nel cuore del signor Robinson, la sua azione sembra essere stata un tentativo di ingraziarsi alcuni elementi della destra politica americana", afferma la Chiesa che gli ha revocato la licenza.

Musk e Marte, l'incredibile profezia in un libro del '49: "Come può essere?"

In passato il sacerdote era stato licenziato dall'emittente "GB News" per aver difeso il co-conduttore della sua trasmissione Laurence Fox accusato di aver reso dichiarazioni misogine in un programma. "Oggi ho ricevuto centinaia di chiamate, sms, messaggi vocali ed e-mail di sinistra molto amareggiati, arrabbiati e vili. Sono spesso la stessa cosa di cui vi accusano. Non sono un nazista. Ma ti perdono per la tua ignoranza. Il mio cuore va a te!", ha commentato Robinson pubblicando su X il video del gesto incriminato.