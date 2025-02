San Valentino, il virologo Crisanti e il conto da capogiro per le coppie. Bufera sui social

08 febbraio 2025 a

San Valentino si avvicina e, come ogni anno, le coppie sono alla ricerca di esperienze uniche per celebrare il proprio amore. Oltre alle tradizionali cene a lume di candela, fughe romantiche e regali preziosi, c’è chi desidera un’occasione davvero speciale. Una proposta esclusiva arriva da Villa Priuli Crisanti, una storica residenza situata a Villa del Ferro, in Val Liona (Vicenza), di proprietà del microbiologo e politico Andrea Crisanti e di sua moglie, la professoressa Nicoletta Catteruccia. Per la serata del 14 febbraio, la coppia di scienziati ha deciso di aprire le porte della dimora a due innamorati che potranno godere di un soggiorno da sogno. Il pacchetto "San Valentino Luxury Edition" offre non solo il pernottamento nella villa, ma anche una cena esclusiva preparata dallo chef Enrico Zannelli. Il costo? Ben 2.450 euro, una cifra certamente impegnativa ma che non sembra scoraggiare i più romantici.

Nonostante il costo elevato, la proposta ha suscitato grande interesse. Lo stesso Crisanti ha confermato al Corriere della Sera che le richieste sono numerose e in fase di selezione. "Non ci aspettavamo un'adesione così alta – ha dichiarato – ma siamo felici di poter condividere la villa con la comunità. Organizziamo eventi culturali, visite didattiche e celebrazioni private, oltre a collaborare con scuole e associazioni locali". L’apertura al pubblico della villa risponde anche all’esigenza di preservare un bene storico. Dopo un lungo periodo di abbandono, Crisanti e la moglie hanno investito risorse significative nel restauro, garantendone la fruibilità futura. "Il mantenimento di una dimora storica è un impegno gravoso – ha sottolineato – ma condividere la sua bellezza è il miglior modo per assicurarne la sopravvivenza". Gli alti costi hanno comunque scatenato le polemiche contro il virologo, diventato famoso, e poi eletto in Parlamento, grazie alle apparizioni televisive in epoca Covid.