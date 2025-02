PiazzaPulita, i migranti irregolari? "Da espellere tutti", il sondaggio che gela Formigli

Sullo stesso argomento: Chi ha ragione tra Meloni e i magistrati, il sondaggio che rovina i sogni della sinistra

07 febbraio 2025 a

a

a

Come di consueto nel programma di Corrado Formigli, PiazzaPulita, in onda giovedì 6 febbraio su La7, arriva il sondaggio di Renato Mannheimer che oltre agli orientamenti di voto ai partiti saggia il sentiment dell'opinione pubblica su temi di attualità. Ebbene, sul consenso ai partiti non si registrano grossi scostamenti con le forze politiche maggiori che si muovono di pochi decimali. Sempre in testa Fratelli d'Italia, al 29,5 per cento, davanti al Pd (23,2) e al Movimento 5 stelle (11,4). Seguono Forza Italia (9,1 per cento), Lega (8,6), Alleanza Verdi Sinistra (6), tutti gli altri sono sotto al tre per cento.

Fratelli d'Italia stabilmente sopra il 30% nell'ultimo sondaggio. Pd in rosso

Tra le domande "fuori sacco" spicca l'apprezzamento degli italiani sulla figura di Elon Musk, che perde consenso. Un mese fa i giudizi negativi erano al 34,8 per cento, oggi sono schizzati al 56,1. Uno scarto di oltre il 20 per cento. Maggioranza di opinioni negative anche per il presidente Usa Donald Trump: il 58,8 per cento del campione ne ha un giudizio non positivo. Ma se si entra nel merito di alcune delle proposte dell'inquilino repubblicano della Casa Bianca, la situazione cambia drasticamente.

Viene chiesto, infatti, agli intervistati di esprimere un giudizio sulle nuove politiche migratorie degli Stati Uniti. La domanda è secca: Trump vuole rimpatriare tutti gli immigrati irregolari, dovremmo farlo anche noi? Ebbene, dà risposta affermativa il 56 per cento. Solo il 30 per cento è contrario alla linea dura sui migranti irregolari. Il 13,9 per cento del campione non si esprime.