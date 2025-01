Harry torna a Londra, bufera sulla scorta a spese dei sudditi: "Se la paghi da solo"

17 gennaio 2025 a

Bufera sulla scorta pagata dai contribuenti per il principe Harry. Il Duca di Sussex, senza la moglie Meghan Markle, tornerà la prossima settimana nel Regno Unito per partecipare al processo presso l'Alta Corte contro News Group Newspapers. Durante il soggiorno riceverà una "protezione limitata della polizia" ed è polemica. Infatti a suo tempo il fratello dell'erede al trono William ha perso la battaglia legale per la sicurezza finanziata dai contribuenti e in patria molti si chiedono se è giusto che ai sudditi di re Carlo venga addebitato il conto della scorta.

Uscito dalla famiglia reale Harry automaticamente non ha più avuto diritto alla stessa protezione dei monarchi. Un'eccezione verrà fatta per il prossimo viaggio in occasione di un'udienza del processo sulle presunte raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy. Il commissario della Metropolitan Police, Mark Rowley, ha infatti accettato di fornire al Duca del Sussex ufficiali armati del Royalty and Specialist Protection Command, riporta il Mirror. Una fonte ha rivelato che "la Met ha cercato di reclutare ufficiali nei loro giorni liberi perché non hanno molto personale di riserva". Tuttavia, la questione sicurezza non è ancora formalmente conclusa. Harry era all'incoronazione di Carlo con le solite misure di sicurezza, e a giugno l'Alta Corte gli ha dato il via libera per appellarsi alla precedente sentenza. Insomma, la parola fine non è ancora stata scritta ma molti si chiedono se sia giusto che il contribuente paghi la protezione del principe ribelle che torna in patria per questioni personali, seppur di natura giudiziaria.

Lo stesso Mirror, popolare tabloid britannico, ha pubblicato un sondaggio online per chiedere ai suoi lettori chi deve pagare. Ebbene, a sei ore dall'apertura della consultazione il 93 per cento degli utenti che hanno votato sul sito del tabloid non ha dubbi: Harry dovrebbe pagare di tasca sua per la sicurezza. Il restante 7 per cento è d'accordo con il finanziamento da parte della collettività. Per carità, si tratta di una rilevazione senza carattere scientifico e aperta a chiunque voglia partecipare, ma il risultato dà bene l'idea di che aria tira per Harry nel Regno Unito.