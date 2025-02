DiMartedì, valanga d'odio di Giannini contro Vespa e lo sorelle Meloni: “Bugie e ministro aggiunto”

Gabriele Imperiale 05 febbraio 2025 a

Massimo Giannini attacca Bruno Vespa e si scaglia contro Giorgia e Arianna Meloni. L’editorialista de La Repubblica, ospite di Giovanni Floris e del suo Di Martedì su La 7, si è lanciato in un giudizio tutt’altro che lusinghiero nei confronti del collega Rai, del premier e del capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Giannini usa il caso Almasri: “Mai in una videocomunicazione spontanea del capo di un governo si erano sentite tante bugie concentrate in pochi minuti” esordisce, commentando le parole del presidente del Consiglio. Poi l’attacco a Vespa: “Ma ora si dice: ‘Vedrete che prima o poi il governo metterà il segreto di Stato su questa vicenda’, perché come ha detto un giornalista che ormai è diventato il ministro di questo governo aggiunto, Bruno Vespa, ‘tutti i governi fanno tante porcherie in nome del segreto di Stato’.”

Il giornalista però non si ferma qui e critica apertamente le sorelle Meloni. Floris gli fa un assist mostrando a tutto schermo la ricostruzione del discorso di Arianna Meloni alla direzione a porte chiuse di Fratelli d’Italia e Giannini è un fiume in piena: “Intanto, tengono famiglia. Perché sono due sorelle e invocano la famiglia come grande istituzione che protegge questo paese – sottolinea sarcasticamente l’editorialista prima di chiudere il suo pensiero –. A parte questo, ti direi che le sorelle d'Italia continuano nella loro sistematica fuga dalla realtà. Si rifugiano nel romanzo fantasy per eccellenza, che tiene da sempre assieme la comunità degli ex Missini, dalla quale loro provengono”.