Roccaraso, Capezzone contro il "colpo di genio" di Serri: "Reddito di..."

Da una domenica all'altra lo scenario è cambiato ma di Roccaraso, la località abruzzese presa d'assalto sette giorni fa da chi sperava in una piacevole giornata sulla neve e andata in tilt per il sovraffollamento, se ne discute ancora. A Zona bianca Giuseppe Brindisi è partito proprio da lì e dall'invasione bis che ieri non c'è stata. Parlando dei viaggi low-cost, pubblicizzati da schiere di tiktoker, Daniele Capezzone ha tirato in ballo Mirella Serri: "Ha appena teorizzato, ed è un colpo di genio, il reddito di Roccaranza", ha ironizzato. La saggista, proponendo un nuovo uso del Pnrr, ha ribattuto: "Ma che reddito...Non è che lo dai a loro, fai le strutture. Capezzone non fare il buffone. È una buffonata. Io ho parlato di strutture non di soldi alle persone" "È una battuta, facciamolo finire": così si è introdotto il conduttore. E la discussione è ripartita.

"Il Pnrr serve per fare strutture", ha ripetuto Serri. Il direttore editoriale di Libero ha allora ripreso la parola: "Già i soldi del Pnrr sono tutti buttati, come li usi tu significa farli a brandelli". Il concetto, per Capezzone, "è semplice e vale per tutti: con venti euro acquisti un valore di venti euro. È molto difficile che Babbo Natale ti dia una cosa da 200 euro". "Sono stato un ragazzo non ricco, felicissimo di fare un viaggio con due lire e il mio cuore è con chi vuole fare questa cosa. Ma non facciamoci prendere in giro da una scappata di casa, come quella signora là", ha continuato riferendosi a Rita De Crescenzo, l'influencer dietro l'invasione di Roccaraso. "Cito uno dei libri più grandi della letteratura italiana, Pinocchio: quando il gatto e la volpe per scippare i soldi a Pinocchio, gli dicono di piantarli. Sai come aveva chiamato Collodi la località in cui Pinocchio doveva piantarli? Acchiappacitrulli", ha chiosato.