Maschio Selvaggio, Flora Canto e l'etichetta di "moglie di Brignano": "Pesa ma..."

Le è stata affibbiata l'etichetta di "moglie di", ma la sua carriera è iniziata molto prima e può dimostrare che, al di là del legame sentimentale con uno dei più grandi mattatori italiani, la versatilità e la bravura le appartengono da sempre. Flora Canto, ospite del programma radiofonico di RaiRadio 2, Maschio Selvaggio, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha detto senza tanti filtri: "Questa etichetta pesa tutt’ora, ma io ho iniziato la mia carriera molto prima di conoscere Brignano, sono 20 anni che faccio teatro e ho iniziato in uno spettacolo con Lino Banfi. Non so perché alcune mi dicono: 'ma tu sei simpatica perché sei la moglie di Brignano?', come se la moglie di Messi sappia palleggiare bene per forza di cose".

Poi, sempre sullo showman romano, ha aggiunto: "Vi confesso che ho conquistato mio marito Enrico con il ragù, io lo faccio bene e lui ci va matto". A quel punto, allacciandosi alla passione dell'attrice per la cucina, Nunzia De Girolamo ha proposto un gioco culinario e le ha chiesto cioè di associare un piatto a un personaggio che in qualche modo ha fatto parte della sua vita. "A Filippo Bisciglia (conduttore e suo ex ai tempi del Grande Fratello, ndr)? Cucinerei invece il pinzimonio, come quando i negozi sono tutti chiusi. A Geppi Cucciari invece? Non cucinerei nulla, perché è sempre a dieta", ha detto scherzando.