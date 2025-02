Kate Middleton ora punta alla sostanza: meno attenzione agli outfit

03 febbraio 2025 a

a

a

Kate Middleton ora punta alla sostanza e rifiuta qualsiasi tipo di chiacchiericcio che sposti l'attenzione su temi superficiali. I dettagli dell’outfit della principessa del Galles, che riguardino gli abiti che indossa o la borsetta scelta, non verranno resi più noti nel dettaglio. Perché quello che vuole la futura regina è che il popolo britannico presti attenzione alle cause che promuove, che sia la ricerca sul cancro e o i bambini negli orfanotrofi, e non a ciò che sceglie per mostrarsi in pubblico. È quanto una fonte di Kensington Palace ha dichiarato al Sunday Times.

"Cancro in remissione": Kate Middleton, la notizia che tutti aspettavano. Chi ringrazia

"Vuole sottolineare che non è importante cosa indossa la principessa. Vuole che l’attenzione sia rivolta alle questioni davvero importanti, alle persone e alle cause che sta portando avanti", ha spiegato. È anche vero che la principessa, 43 anni, riconosce che "ci sarà sempre un apprezzamento" per i suoi abiti o i suoi accessori "da parte di una parte del pubblico". Kate, questo, lo capisce, "ma dobbiamo sempre dire ufficialmente cosa indossa? No. Lo stile c’è, ma c’è soprattutto sostanza", ha aggiunto la fonte.

"Tumore? Ora lungo periodo di follow-up": Kate, che cosa la aspetta

Il cambiamento di approccio arriva dopo che la principessa, durante una visita il mese scorso all’ospedale in cui era in cura, aveva annunciato di essere in remissione dal cancro. Al suo ritorno agli impegni pubblici, la principessa ha infatti affermato che i suoi problemi di salute le hanno dato "una nuova prospettiva su ogni cosa" e un apprezzamento per le "cose ​​semplici ma importanti della vita". Parlando a Sky News, l’ex caporedattrice di British Vogue, Alexandra Shulman, non si è detta sorpresa. "Bisogna considerare l’esperienza che ha vissuto", ha affermato, descrivendo il cambiamento come una "rivalutazione delle sue priorità".