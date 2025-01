Kate Middleton, la notizia che tutti aspettavano: "Cancro in remissione". Chi ringrazia

14 gennaio 2025 a

a

a

Con una dichiarazione asciutta ed elegante, Kate Middleton ha annunciato che il suo cancro è in remissione. La principessa del Galles lo ha comunicato attraverso l’account X di Kensington Palace, dove ha anche ringraziato di cuore coloro che hanno aiutato lei e il marito, il principe William, in questi mesi di interrogativi e paura. "È un sollievo" che il cancro sia ora "in remissione" e "resto concentrata sulla ripresa", ha scritto la futura regina firmandosi C. "I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno silenziosamente camminato al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. La cura e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali", ha aggiunto.

"Dopo tante visite...": Kate nell'ospedale in cui è stata in cura per il cancro

L’annuncio è giunto dopo che stamattina Kate Middleton si è recata in visita al Royal Marsden Hospital, nella zona ovest di Londra, per ringraziare il personale dell’ospedale in cui è stata curata. Il Royal Marsden Hospital di Londra è un centro oncologico all’avanguardia e conosciuto in tutto il mondo per la sua ricerca pionieristica. "Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora che arrivi un anno ricco di soddisfazioni. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo sostegno", si legge ancora nel post della principessa sui social.

Video su questo argomento Kate Middleton, la metamorfosi sorprendente: eccola al concerto di Natale

L’anno scorso la famiglia reale è stata duramente colpita da problemi di salute, a partire dall’annuncio, a gennaio del 2024, che re Carlo avrebbe ricevuto un trattamento per un ingrossamento della prostata e Kate si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. A febbraio Buckingham Palace aveva poi annunciato che Carlo stava ricevendo un trattamento per un cancro. Sei settimane dopo Kate aveva fatto sapere che anche lei si stava sottoponendo a cure per un cancro, mettendo a tacere le incessanti speculazioni sulle sue condizioni che erano circolate sui social network dopo l’intervento. A settembre aveva aggiornato e riferito di aver completato la chemioterapia.