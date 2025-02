Chiara Ferragni a Pomeriggio 5, la sua verità su Fedez, Corona e il processo: "Anno devastante"

03 febbraio 2025 a

Parla in tv Chiara Ferragni, intercettata dall'inviato della trasmissione di Myrta Merlino, Pomeriggio 5 (già, il programma con cui Fedez aveva a lungo polemizzato...). L'imprenditrice e influencer parla della vicenda giudiziaria relativa al famigerato pandoro-gate e al caso delle uova di Pasqua. "Come sto? Quest'anno è stato un po' un po' devastante in tutto, ma ormai ci siamo abituati a questi up and down", afferma Ferragni.

Sul rinvio a giudizio l'influencer dice: "Non me l'aspettavo, però va bene: io sono sicura di essere al cento per cento innocente e lo proverò. Quindi su questo non ho dubbi". Il cronista ricorda che Ferragni ha già versato "3,4 milioni in beneficenza legati a questo caso", ma non ha intenzione di polemizzare: "Ho fatto un comunicato e non ho tanto altro da aggiungere né per questo né per tutte le altre vicende". La prima udienza sarà il 23 settembre, tra otto mesi: "Aspetteremo, cosa devo fare. Io ho fatto tutto quello che era il mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza. Lo dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo in tutti i modi", conclude.

Vicenda che, dal punto di vista mediatico, si intreccia con la rottura con Fedez e quanto pubblicato da Fabrizio Corona sui presunti tradimenti. "A me dispiace chiederlo, ma è esploso anche questo gossip, in cui la gente dice: 'È tutto organizzato, è tutta finzione", chiede l'inviato. "No, purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tante parti della mia vita dove non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro".

"Quello che ho fatto l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità, quindi, mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore", commenta Ferragni che spiega di aver cercato di proteggere la famiglia: "Ho cercato a modo mio, poi ognuno fa quello che può insomma, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo. Però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti, io quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qua". Viene ricordato il post in cui Fedez dice: “Io ho sempre amato Chiara”. Lei ci crede? "Non lo so, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia".

Parlano anche gli avvocati. Ferragni ha chiesto all'ex agente fotografico oltre un milione di euro di risarcimento "per avere violato una scrittura privata con la quale si era impegnato ad astenersi per 10 anni dall’effettuare commenti, valutazioni, esternazioni, anche se riferito da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante sull’influencer e imprenditrice e sull’ex marito Fedez". Nella diffida, firmata dall’avvocato Giuseppe Iannaccone, si accusa Corona di avere violato ben 11 volte la scrittura privata, con la quale era stato stabilito un risarcimento di 100 mila euro per ciascuna di esse. "Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare", replica Corona, che annuncia per il 10 febbraio nuove rivelazioni sul suo canale web e social 'Falsissimo'.