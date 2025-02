Donatella Rettore: "Sembravi una ne*ra", da Liorni cala il gelo

Luca De Lellis 02 febbraio 2025 a

Vittorio Feltri gliela perdonerebbe di buon grado, sulla scia del pensiero per cui le cose vanno chiamate col loro nome. Il mondo social, nell’era politically correct, no. Il commento di Donatella Rettore sull’esibizione della cantante italo-romena Loredana Errore, impegnata nel duetto con Marco Masini, si è rivelato una gaffe tanto evitabile quanto involontaria. “Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una ne*ra”, ha detto la cantautrice e attrice veneta - al suo apice artistico negli anni Ottanta e Novanta – per giudicare la performance della concorrente di “Ora o mai più”. A quel punto è subito intervenuto il conduttore del programma del prime time di Rai 1 del sabato, Marco Liorni, nel tentativo di porre una toppa ed evitare l’ennesima polemica sul vocabolario ammesso in luoghi di pubblico dominio: “Mi sembravi quasi una voce black”, volevi dire.

Sforzo che però non ha prodotto i frutti sperati, visto che non solo gli utenti social, ma anche la diretta destinataria dell’espressione infelice pronunciata da Rettore non ha accolto di buon cuore le parole della collega, replicando: “Una voce black, ne*ra non è una bella parola”. La giudice però ha voluto mettere immediatamente in chiaro la sua posizione, anche per scongiurare affrettate accuse di razzismo, che comunque sono arrivate lo stesso in seguito. “Volevo dire nera, una voce nera. E poi io adoro le persone di tutti i colori”.

Nelle ultime ore, nel putiferio in cui sovente si trasformano i social, specie su X sono proliferate puntuali le critiche e i ‘meme’ che etichettano come razzista il commento poco accorto di Donatella Rettore. Effetti di quella che Feltri chiamerebbe censura della lingua italiana. C’è anche però chi si è schiarato in difesa della protagonista della gaffe, considerando le sue parole solo come un esempio di “inciampo linguistico”. Ascoltandolo, in effetti, non sembrava ci fosse alcuna cattiveria. Solo una frase, come può accadere a chiunque, partorita male.