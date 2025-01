Meteo, temperature ridotte di molto e Sottocorona avvisa: non è finita qui

30 gennaio 2025 a

a

a

Che tempo farà in questi ultimi giorni di gennaio e nei primi di febbraio? A rispondere ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “Questa mattina c’è una situazione intensa, ieri c'era questa perturbazione molto bianca, molto compatta, molto intensa che aveva già varcato i confini dell'Europa e oggi la ritroviamo ridotta un po' ai minimi termini, vale a dire si è sicuramente ridotta, si è un po' smontata, e quindi ha perso intensità e perso velocità, tutto rallenta, però sempre di perturbazione si tratta, quindi andiamo a vedere se lascia degli strascichi e dove”.

Che tempo farà a marzo e aprile: tanto maltempo e pioggia in vista, la previsione

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 30 gennaio, evidenzia che la parte ancora attiva è sulle zone della Costa Azzurra, interessa marginalmente le zone di nord-ovest, perché per il resto sul Paese qualche nuvola, con linee sottili di nuvole di scarsa intensità, ma comunque un po' di copertura nuvolosa ci può essere al centro, al sud rimane soltanto in Calabria un po' uno strascico del maltempo di ieri, perché poi la parte intensa tocca ancora la Puglia ma se ne sa andando verso est. La previsione per domani, venerdì 31 gennaio, fa vedere che la zona minacciosa oggi sul mare in qualche modo si attenua, non è più così intensa, ma riesce a interessare le zone di nord ovest e parte delle zone centrali del nord, qualche fenomeno consistente e un po' intenso c’è, ma sono molto ristretti, quindi è sicuramente una situazione di maltempo nel complesso moderato, di medio livello, qualche pioggia arriva sulle zone di nord-est, sull'alta Toscana e poi sul resto del centro e del sud le nuvole e qualche debole pioggia in Sardegna. Insomma quelle giornate sicuramente non bellissime, però piuttosto tranquille dal punto di vista meteorologico. Poi arriviamo alla giornata di sabato 1 febbraio in cui invece sempre la zona di nord-ovest, ma qui si intensifica in qualche modo arriva a livelli di intensità dei fenomeni piuttosto elevati. Molto marginalmente il nord-est e il resto del paese. Ma fra Sicilia e Sardegna c'è una zona con fenomeni più intensi, con questa forse dovremmo fare i conti nella giornata di domenica”.

La previsione per i Giorni della Merla. Sottocorona: quando arriva il vero freddo

Sottocorona infine si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Anche sulle pianure del nord, la parte orientale non quella occidentale, ci sono valori che possono superare i 10-11 gradi, 12 gradi, lo stesso vale per centro e il sud, con valori un po' più basso sicuramente già rispetto a ieri. La tendenza di queste temperature evidenzia che domani non succede nulla, non succede nulla perché ci sono leggerissimi aumenti sulle zone di nord-ovest, qualche aumento al sud, stazionarie sulle zone del centro, quindi si sono ridotte molto queste queste temperature, ma per il momento si fermano sui valori di oggi e quindi non ci saranno grandi variazioni per un paio di giorni, poi insomma bisognerà riparlarne”.