Meteo, la previsione per i Giorni della Merla. Sottocorona: quando arriva il freddo

Giorni della Merla più miti rispetto agli anni passati? Si, ma “Merla o non Merla, arriverà anche il freddo”. Paolo Sottocorona avverte tutti sull’avvento delle basse temperature, nonostante i tre giorni più freddi dell’anno – almeno in questo 2025 – non stanno poi facendo così paura. In un video messaggio, il meteorologo ha prima di tutto chiarito come il periodo statisticamente più freddo dell'inverno vada da metà gennaio a metà febbraio e che i cosiddetti “giorni della Merla” si trovino proprio al centro di questo lasso di tempo.

Ma cosa sta succedendo quest’anno? “Siamo in una fase di temperature elevate, molto più elevate del normale, perché ci sono venti meridionali, da sud-ovest soprattutto, che hanno anche creato problemi di precipitazioni abbondanti al nord – spiega Sottocorona – Ma questa situazione va cambiando molto lentamente”. Non saranno i giorni più freddi dell’anno: “I giorni della merla sono la prossima domenica. Fino a quel punto le temperature saranno sopra la media o normali, sicuramente non fredde – sottolinea – nella serata di domenica ci sarà un cambiamento e la prossima settimana ci saranno temperature decisamente più fredde”.

Non potremo scappare quindi dal freddo che si abbatterà sulla penisola ma niente paura: Sottocorona chiude la sua analisi con previsioni che indicano comunque il sereno. “Avremo 4-5 giorni della prossima settimana piuttosto freddi. A seguire probabilmente tutto si calma – sottolinea –. Quindi la merla non fa a tempo ad essere puntuale quest'anno, ma basta che passi mezza giornata, una giornata, e merla o non merla, arriverà anche il freddo”.