MeteoGiuliacci, che tempo farà a marzo e aprile: tanto maltempo e pioggia in vista

29 gennaio 2025

Che tempo farà a marzo e aprile? Sguardo a lungo termine per il sito meteogiuliacci.it , che si affida a proiezioni che “indicano un contesto meno rigido per l’Italia rispetto ad altre zone del continente, ma non per questo privo di episodi di instabilità meteorologica. Il Vortice Polare sta attraversando una fase di debolezza”. Ed ecco nello specifico la previsione per marzo: “Potrebbe essere caratterizzato da una notevole variabilità atmosferica, con frequenti episodi di maltempo. Le piogge abbondanti e le nevicate previste potrebbero interessare molte aree, soprattutto quelle montane. Le perturbazioni attese nel mese potrebbero portare precipitazioni superiori alla media stagionale, soprattutto al Nord Italia. Le Alpi e gli Appennini potrebbero accumulare quantità significative di neve, risorsa essenziale per garantire un adeguato approvvigionamento idrico nei mesi successivi”.

È poi il turno dell’anticipazione di aprile: “Anche questo mese potrebbe mantenere una certa instabilità, con alternanza tra giornate di sole e rapide incursioni perturbate. Le correnti atlantiche, unite all’influenza di un possibile indebolimento dell’Anticiclone, potrebbero portare condizioni variabili, con piogge diffuse e temperature altalenanti. Non sarà quindi un mese interamente dedicato al ritorno delle giornate miti, l’Italia potrebbe trovarsi ancora a dover gestire fasi di maltempo”. In generale secondo gli esperti di Meteo Giuliacci la “Primavera si preannuncia movimentata. Le interazioni tra Anticiclone e perturbazioni atlantiche potrebbero determinare una stagione variabile, con fasi di bel tempo alternate a episodi di maltempo. Aprile, in particolare, potrebbe vedere bruschi cambiamenti di temperatura, a seconda delle dinamiche atmosferiche globali”.