Meteo, la verità sul "freddo vero". Le previsioni di Sottocorona

Una situazione in evoluzione quella del meteo di mercoledì 29 gennaio. A presentare le sue previsioni a Omnibus, su La7, è Paolo Sottocorona che mostra la perturbazione che domina parte dell'Atlantico i cui effetti si sentono anche da noi. In particolare. "L'aria fredda scende verso sud e aria più calda risale sul Mediterraneo, verso nord - spiega il meteorologo - questo ci ha dato nei giorni scorsi temperature notevolmente al di sopra della media".

Per quanto riguarda le previsioni del tempo per la giornata di oggi, forti precipitazioni sono attese in Sicilia, Calabria e in parte della Puglia, meno in Basilicata. Al centro e al nord il "maltempo forte si è esaurito". Giovedì 30 gennaio migliora al sud mentre l'instabilità si sposta verso Adriatico e Ionio. Precipitazioni tornano al nord. ma già dalla giornata di venerdì 31 gennaio "questa perturbazione perde consistenza". Sulla Liguria di Ponente e sul basso sul basso Piemonte sono attese precipitazioni appena moderate.

E le temperature? La tendenza nelle prossime 24 ore "è in aumento sulle pianure del nord e in diminuzione al centro e al sud". Ma non parliamo di "freddo vero", che ancora non arriva, ma "di temperature un po' più basse rispetto a oggi", spiega Sottocorona.