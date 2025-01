Fedez, la telefonata all'amante prima del matrimonio: chi è la donna che gli ha spezzato il cuore

29 gennaio 2025 a

Secondo Fabrizio Corona Fedez ha avuto un grande amore che non è Chiara Ferragni. Si tratterebbe di Angelica Montini, stilista milanese di 28 anni, che il rapper ha conosciuto anche prima di sposare l'influencer più famosa d'Italia. E c'è di più. Come riportato da La Stampa, Federico Lucia avrebbe chiamato Angelica anche 5 minuti prima di sposarsi. "Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto". E Angelica: "Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte".

Poi il matrimonio con Chiara Ferragni, i due figli Leone e Vittoria, e la recente crisi. Corona, però, avrebbe mostrato le chat da cui si evince che, in tutti questi anni, Angelica Montini è rimasta un punto di riferimento per Fedez. Fino a qualche settimana fa. Fino alla serata di Sarà Sanremo, quando il rapper è salito sul palco visibilmente turbato. Cos'era successo poco prima? Secondo Corona, Angelica Montini aveva troncato definitivamente il rapporto con Fedez. E il rapper sarebbe rimasto letteralmente sconvolto. Tanto che la cover che Fedez canterà all'Ariston con Marco Masini, "Bella stronza", sembra sia dedicata proprio ad Angelica Montini, la donna che gli ha spezzato il cuore.