Fedez e Bianca Santoro, impazza il gossip. Lei: "Ci facciamo compagnia? Ma certo"

Possibile che Fedez abbia riscoperto l'amore grazie a Bianca Santoro? Questo è uno dei tanti interrogativi che rimbalzano in rete in merito alla nuova vita del rapper, che dopo la separazione da Chiara Ferragni è stato immortalato in compagnia di diverse ragazze e che, però, non ha mai ufficializzato un nuova relazione. Mentre l'influencer sembra essere tornata felice grazie alla presenza nella sua vita di Giovanni Tronchetti Provera, il cantante pare focalizzato su Sanremo e sulla sua nuova musica. La macchina del gossip, però, è sempre attiva e ai più attenti non è sfuggito che nella comitiva con cui il 35enne ha trascorso le feste a Saint Barth, c'era anche Bianca Luna, figlia del giornalista e conduttore televisivo Michele Santoro.

Non è ben chiaro se tra i due sia scoppiato l'amore o se si tratti solamente di un rapporto di amicizia. Voci si sono rincorse sulla possibilità che il cantante e la fashion editor fossero sempre più vicini e che avessero il piacere di condividere momenti e amici, ma come stanno davvero le cose? In questo tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni, a fare chiarezza sono state le dichiarazioni di una dei due diretti interessati. Nel salotto de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, Bianca Santoro ha detto: "Siamo entrambi divorziati da poco, bisogna darsi il tempo. Ci facciamo compagnia? Ma certo! Siamo molto amici, è molto simpatico. Sono una delle poche che lo ha sempre sostenuto. È un ragazzo super smart, lo sappiamo".