Fedez, fan preoccupati ma lui rassicura: "Problemi relazionali. Ho smesso con..."

Gabriele Imperiale 20 dicembre 2024 a

a

a

Rebus Fedez: risolto. Nessuno stato confusionale, nessun problema di salute, nessuna segreta tristezza. Federico Leonardo Lucia ha finalmente chiarito cosa è successo sul palco di “Sarà Sanremo”, il programma in cui Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno presentato i brani della prossima edizione del festival canoro. Non poteva non farlo che sul suo profilo Instagram, da dove ha tranquillizzato tutti i suoi fan: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste". Nel corso di una diretta, visualizzata come sempre da migliaia di persone, ha detto di più: “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Selvaggia Lucarelli a Sanremo? "Fino all'ultimo...", colpo di scena su Rai1

E come ricostruito da Fanpage, Fedez ha aggiunto: "Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato”. Nonostante per molti il rapper milanese era apparso confuso e non in perfette condizioni, pare quindi non ci sia nulla dietro la sua performance sottotono, se non “problemi relazionali”. E a testimoniare il suo buon umore, le risposte date ai follower sulla sua salute, in costante miglioramento: “Non ho emorragie interne da un po', sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo". E che il rapper sia in ripresa lo testimonia anche quanto detto ad un fan che gli chiedeva se ancora assumesse psicofarmaci: “Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono".