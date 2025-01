Mauro Corona, cosa non torna sulla neonata rapita: "Non c'è logica"

29 gennaio 2025 a

Si parla anche del caso della neonata rapita a Cosenza nella puntata di martedì 28 gennaio di È sempre Cartabianca. Mauro Corona, ospita fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer, osserva che la donna arrestata non può che soffrire di disturbi mentali: "C'è questa idea di fondo di poterla fare franca, ed è qui che io insisto che non aveva la testa a posto per sperare in un successo di questo rapimento", commenta lo scrittore alpinista. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna per mesi avrebbe simulato una gravidanza lasciando il compagno all'oscuro del suo piano. Infine il rapimento in una clinica nel centro di Cosenza, quando l'uomo credeva di andare a prendere suo figlio. Insomma, una missione impossibile e infatti sono bastate poche ore agli inquirenti per rintracciare la coppia che festeggiava con i familiari, anche loro ignari.

Ma cosa può accadere nella mente di una persona che arriva ad architettare un piano del genere? "Un grande scrittore viennese, Hugo von Hofmannsthal, al funerale del figlio suicida a chi gli chiedeva cosa fosse successo disse che anche i più bravi nascono nelle profondità della mente e del destino - commenta Corona - Ecco, qualcuno fa delle cose che non hanno senso e non hanno logica, sono strampalate", e questa donna "ne pagherà le conseguenze". Detto questo per lo scrittore è difficile pensare che il marito fosse all'oscuro di tutto, "ma lei l'ha scagionato" e gli inquirenti al momento danno ragione alla donna.