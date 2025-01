Neonata rapita, Barra: "Nessuno al momento dell'ecografia". Cosa non torna

27 gennaio 2025 a

a

a

La storia di Sofia, la neonata rapita a Cosenza, e della sua sequestratrice, la 51enne Rosa Vespa, continua a far discutere e pensare parecchio. E proprio lanciando il dibattito sulla vicenda, Giuseppe Brindisi ha aperto l'ultima puntata di Zona Bianca, il talk-show di politica e di attualità di Rete 4. Tra i primi a prendere la parola e ad avanzare degli interrogativi ancora senza risposta c'è stata Francesca Barra. La giornalista e conduttrice di 4 di sera ha inizialmente ipotizzato una "grandissima solitudine" della donna e un contesto "disinteressato". In effetti, a non tornare è soprattutto il fatto che per nove, lunghi mesi Vespa sia stata libera di ingannare parenti e amici fingendo di essere incinta di un bambino.

"Bambina caucasica e...": i dubbi di Bruzzone sul marito della finta mamma

"È già abbastanza difficile e raro che una donna di 51 anni aspetti un figlio", ha fatto notare Barra. Il punto, però, è che sembra quasi impossibile che nessuno, nel periodo precedente al finto parto, si sia interessato a lei, alle visite di controllo. "Nessuno l'ha mai accompagnata a fare un'ecografia? Perché è un tabù questa maternità, la sua ossessione per la maternità? Nessuno è riuscito a cogliere un segnale in più?": sono state le domande poste dalla giornalista. E ancora: "Come è possibile che lei non abbia condiviso il momento dell'ecografia?". Dubbi, questi, leciti se si considera che il marito della finta mamma è stato scarcerato perché ritenuto non a conoscenza della verità.