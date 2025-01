Quarta Repubblica, Sallusti inchioda la magistratura: "Non hanno più il consenso popolare"

27 gennaio 2025 a

Magistratura e politica ai ferri corti. La riforma della giustizia annunciata dal governo Meloni ha scatenato uno scontro tra le toghe e l'esecutivo. Per questo è stato perfino annunciato uno sciopero nazionale contro la separazione delle carriere che ha fatto molto discutere. Di questo si parla durante la puntata di Quarta Repubblica del 27 gennaio. In studio c'era anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che ha inchiodato i magistrati alle loro responsabilità.

"La sensazione è che il sistema è duro a morire ma è in difficoltà - ha detto Sallusti parlando con Nicola Porro - La protesta è sempre legittima ma lo sciopero che hanno minacciato di solito appartiene a chi è debole rispetto a un potere e non tra due poteri di pari grado quali sono il potere giudiziario e quello politico. Questi signori non hanno più il consenso popolare che avevano al tempo del sistema".