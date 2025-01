Quarta Repubblica, i video dei presunti sabotaggi ai treni a Roma e Milano

21 gennaio 2025 a

Il velo sul possibile piano di sabotaggio ai treni è stato sollevato e quelli che, all'inizio, sembravano banali e imprevedibili guasti, fanno pensare sempre di più ad azioni mirate che hanno come obiettivo mettere a rischio la sicurezza ferroviaria e colpire il governo nella persona del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. A rafforzare questa tesi ci sono anche i video esclusivi che Quarta Repubblica ha mandato in onda ieri sera e che riguardano movimenti sospetti alla stazione Aurelia di Roma e a quella Centrale di Milano.

Treni, Il video esclusivo di un presunto tentativo di sabotaggi.#quartarepubblica pic.twitter.com/GzPAxUCu7A — Quarta Repubblica (@QRepubblica) January 20, 2025

Le prime immagini mostrate dal programma condotto da Nicola Porro risalgono a sabato 18 gennaio: nel filmato si vedono due persone scavalcare la recinzione vicino alla stazione Aurelia e provare a forzare una porta per entrare nella stanza in cui si gestisce la linea Roma-Grosseto. Un presunto tentativo di sabotaggio, questo, che sarebbe potuto finire male e che, secondo Fs, avrebbe potuto scatenare grosse ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Dopo aver notato l'intrusione, gli addetti alla sicurezza hanno trovato martelli e cacciaviti che sarebbero stati utilizzati per provare a sfondare la porta. Dei due intrusi, però, non si è trovata traccia.

Il video esclusivo su un presunto sabotaggio dell'11 gennaio a Milano.#quartarepubblica pic.twitter.com/iDLQW1XUmC — Quarta Repubblica (@QRepubblica) January 20, 2025

La trasmissione di Rete 4 non si è fermata qui e, anzi, ha mostrato anche un video che risale all'11 gennaio, quando nel mirino ci è finita la linea milanese tra Milano Centrale e Lambrate, con un cavo elettrico rotto e danni al pantografo.Una telecamera delle Ferrovie ha registrato la presenza di un uomo che cammina sui binari proprio nel giorno del grande disastro: il soggetto misterioso raggiunge un piccolo edificio, poco dopo esplode qualcosa, si crea il cortocircuito fatale alla circolazione e l'uomo si allontana.