Claudia Fusani non si tiene: "Trump è un gran cialtrone", a 4 di sera cala il gelo

Il presidente americano Donald Trump ha iniziato in quarta il suo secondo mandato con una raffica di ordini esecutivi e l'annunciata stretta sull’immigrazione illegale. La foto delle espulsioni con i migranti in catene che salivano sugli aerei militari che lasciavano gli Usa ha spaccato il mondo mentre l'Europa guarda alle strategie economiche della Casa Bianca e in particolar modo ai dazi. "Trump è una persona che come aveva fatto all'epoca" del primo mandato "cerca di fare interessi commerciali dei suoi grandi sponsor, quindi tutto quello che non gli conviene non lo farà", afferma Claudia Fusani a 4 di sera, su Rete 4. La giornalista sul punto è particolarmente incisiva: "Mi sembra un gran cialtrone, se posso dire con una parola semplice", attacca lasciando di stucco conduttori e ospiti, tra cui Federico Rampini il cui intervento precedente viene citato da Fusani. "Ha detto che c'è molto spettacolo" nel modo di governare di Trump ed "è vero, ma non si fa spettacolo su queste cose, non si fa spettacolo sui bambini, sulla salute, sul commercio e sull'economia mondiale, e nemmeno con i confini", conclude la giornalista.

Tuttavia, il presidente Usa sta mettendo in pratica quanto promesso in campagna elettorale, niente di più e niente di meno. "E secondo me è una cosa è una cosa fantastica", rimarca la scrittrice Tiziana Maiolo, anche lei ospite del programma, "perché si vede veramente raramente, e l'altra cosa" da sottolineare "è che lui era già pronto il primo giorno di governo, aveva già il compito fatto".