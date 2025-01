Tomaso Montanari, il post anti-Musk è un boomerang: "In terza elementare..."

24 gennaio 2025 a

Due parole: "Ben fatto". Mail piatto forte del tweet di Tomaso Montanari è la foto, spuntata su X, che mostra il muro di una città europea dove campeggia un murale. Ritrae Elon Musk nel suo ormai famoso braccio teso nel discorso dell'insediamento di Donald Trump, ma sopra una porta si vede anche un bambino, con un globo in mano, che urina in testa al patron di Space X e Tesla. Non è chiaro chi sia l'autore dell'opera. Molti utenti la attribuiscono al fantomatico Banksy, ma senza prove certe. Inoltre l'immagine sembrerebbe frutto di un fotomontaggio perché originariamente al posto di Musk ci sarebbe Trump.

A prescindere dalla paternità del murale, il post del rettore dell'Università per stranieri di Siena scatena un profluvio di commenti con quelli negativi che sovrastano quelli positivi. "Questa fase finisce in terza elementare", è la stoccata di un utente. Un altro cita le parole dell'idolo della sinistra engagée: "Per niente ben fatto! A prescindere dal soggetto o dal messaggio trasmesso, quello si chiama imbrattamento ed è un reato (Art. 639 c.p.) punito con una multa che va da 1.000 a 5.000 euro e con la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Si vergogni di sostenere chi commette reati!".

C'è poi chi sottolinea il controsenso di un post del genere sulla piattaforma X: "Urinare sulla democrazia. Pagando Musk con la spunta blu". E ancora: "Grande, postato su X giusto per favorire il sito di Elon". Insomma, l'uscita di Montanari sembra un autogol. "Le fa onore, come Rettore. Complimenti" scrive ironicamente un utente con un altro che chiosa: "A me ste robe sembrano un po’ patetiche... peró boh contenti voi contenti tutti".