Cecilia Sala, colpaccio da Kiev: "Intervista a Zelensky". Cosa ha detto di Meloni

Dopo aver recuperato forze e dopo essersi buttata alle spalle i terribili giorni trascorsi nel carcere iraniano di Evin, Cecilia Sala è tornata sul campo. "Back to work" (di nuovo al lavoro), ha scritto a corredo di un breve video che inquadra una notturna Kiev, pubblicata attraverso una storia Instagram. Il suo racconto riparte dunque dall'Ucraina e dalla guerra che sta lacerando il cuore dell'Europa. "Bentornata", "Non si molla mai. Brava Cecilia": sono questi alcuni dei commenti dei follower. Ma non è tutto. La giornalista è pronta a nuove sfide. Se da lunedì ripartirà "Stories", il podcast della giornalista per Chora Media, domani sul Foglio verrà pubblicata un’intervista esclusiva di Sala al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky, stando alle anticipazioni, si è espresso anche sul fatto che Giorgia Meloni sia stata l’unica leader europea invitata al giuramento del presidente degli Stati Uniti. "È una buona notizia per l’Italia - ha detto al Foglio - forse con questo canale di dialogo privilegiato lei potrà essere utile all’Europa, io spero che potrà esserlo anche all’Ucraina". "Oltre ai ruoli che ricopriamo, siamo tutti persone - Donald Trump, Giorgia Meloni ed io - e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano. Io ho un bellissimo rapporto con lei, la considero una persona leale e un’amica", ha detto il presidente ucraino della premier italiana. "So che Donald Trump ha un buon rapporto e si fida di lei. Spero soltanto che la relazione di Meloni con il presidente americano non sia ancora migliore di quella che ha con me!", ha aggiunto.