Cruciani contro "il dilemma" di Augias: "Guarda caso quando la destra...". Il sospetto

Giuseppe Cruciani, che nel corso delle puntate de La Zanzara sviscera i temi caldi che più dividono e fanno discutere l'opinione pubblica e la politica, questa volta ha messo nel mirino Corrado Augias e smascherato le ipocrisie della sinistra tutta. A scatenare il conduttore radiofonico è stato soprattutto il fatto che, di fronte al trionfo della destra, le opposizioni montino impalcature di accuse per provare a coprire un'amara verità e cioè che, alle urne, gli elettori dimostrino di non sentirsi rappresentati da quelle forze politiche che maggiormente dichiarano di dare voce ai cittadini e alle cittadine. "Se non mi piaci, non ti voto più, è bello da dire ma difficile da fare perché ormai noi sappiamo che gli strumenti fulminei di indirizzo di voto fanno sì che il diritto di voto da solo non valga tutta la democrazia”, ha scandito Augias nel salotto di Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità di La7.

“Il diritto di voto – ha detto Augias – va accompagnato a una corretta informazione su come vanno le cose". Ed ecco la risposta di Cruciani. “La corretta informazione? Come quella che facevano durante il Covid dove le notizie venivano occultate dai grandi media?”, ha chiesto il conduttore radiofonico. Cruciani, non soddisfatto, ha rilanciato il suo pensiero e domandato ancora: “Chi decide quale sia la corretta informazione?”. C'è, in tutto questo, una coincidenza sospetta. Possibile che l'informazione debba essere libera e accessibile a tutti solo quando a governare sia la destra? Ed è con un'affermazione su questo punto che Cruciani ha voluto concludere il suo intervento: “Augias dice che il diritto di voto non è sufficiente e bisogna che i cittadini siano più informati. Guarda caso solo quando vince la destra, considerata ignorante, il dottor Augias si pone questo dilemma”, ha concluso.