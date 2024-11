Tagadà, Maurizio Gasparri contro le violenze in piazza: "Vengano puniti per legge"

29 novembre 2024 a

a

a

Tensioni in piazza, Maurizio Gasparri attacca il centro sociale Askatasuna di Torino, protagonista di episodi di violenza e aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine. Se ne parla nel corso della puntata di Tagadà del 29 novembre.

"A Torino c'è un centro sociale che si chiama Askatasuna che continua a seminare violenza e che ha ferito centinaia di poliziotti e carabinieri in Val di Susa perché sono No Tav - dichiara Gasparri - Poi ha tirato il bombone che ha fatto ricoverare venti poliziotti. L'altro giorno hanno fatto un piccolo corteo di sindacati di polizia col cartello "Chiudete Askatasuna". Se, però, gli tirano il bombone e sono probabilmente quelli poi si crea un clima di esasperazione. In questo Paese c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ci sono le foto e ci sono le immagini. Torino è un punto sensibile. A questo punto li trovassero e li punissero per legge perché altrimenti si crea un'esasperazione. Torino da qualche anno è un punto nevralgico. Quando c'è una prova video almeno bisogna fare le indagini perché a Torino c'è un'area critica".