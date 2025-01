Tagadà, Lisei contro le violenze per Ramy: "Terroristi e delinquenti di sinistra"

13 gennaio 2025 a

"Terroristi e delinquenti di sinistra". Il senatore Marco Lisei attacca le violenze perpetrate nel nome di Ramy. A Bologna e Roma il caos è stato enorme e ha provocato anche il ferimento di agenti delle forze dell'ordine.

"Quelle non sono manifestazioni per il caso Ramy - ha detto il senatore Marco Lisei - Sono manifestazioni organizzate dai collettivi che oggi sono per il caso Ramy, ieri erano per la Palestina, l'altro ieri erano contro il ddl Sicurezza. Sono sempre gli stessi centri sociali e i collettivi di sinistra e le loro proteste avvengono in quattro città amministrate dalla sinistra dove ci sono radicati i centri sociali che fanno questi atti di violenza da anni. Quelle manifestazioni in quelle quattro città sono manifestazioni di terroristi, delinquenti di sinistra e seminano il terrore tutte le volte che c'è l'occasione o la scusa. Sono quattro città guidate dal centrosinistra, nelle quali i centri sociali hanno rapporti con le amministrazioni comunali".