Usa, Donald e Melania Trump scodellano due nuovi libri di memorie. Quando usciranno

Donald e Melania Trump hanno annunciato oggi che pubblicheranno due libri di memorie. E l’ex coppia presidenziale, in corsa per tornare alla Casa Bianca, ha confermato la tendenza alle stanze separate’, scegliendo due diverse case editrici. Trump manderà nelle librerie già il 3 settembre, quindi quando la campagna elettorale entrerà nella fase più viva, il libro fotografico ‘Save America’, salvare l’America, che in copertina avrà la foto, ormai diventata iconica, scattata mentre il tycoon, con il pugno alzato, il volto sanguinante, la bocca che scandisce lo slogan ‘Fight’, viene portato via dagli agenti del Secret Service dopo il tentato assassinio del 13 luglio. Nel volume - che costerà 99 dollari e verrà pubblicato dalla Winning Team Publishing fondata nel 2021 da Donald Trump jr - conterrà centinaia di altre immagini relative al primo mandato di Trump alla Casa Bianca, per “illuminare il passato e offrire una roadmap per il futuro direttamente dal presidente Donald Trump”, hanno reso noto gli editori.

Non è stata invece fissata ancora una data per l’uscita del libro di memorie dell’ex first lady, dal titolo ‘Melania’, con l’annuncio che parla del prossimo autunno, senza specificare se sarà prima o dopo le elezioni del 5 novembre. Nel libro verrà raccontata la “storia potente e che ispira di una donna che si è creata la sua strada, ha superato difficoltà e definito la sua personale eccellenza”, anticipano gli editori della 54enne ex modella di origine slovena, sposata con Trump dal 2005. Il libro sarà pubblicato dalla Skyhorse Publishing, la stessa casa editrice che ha pubblicato i libri di sostenitori di Trump, come Rudy Giuliani e Alan Dershowitz. Alcuni libri della casa editrice hanno la prefazione scritta dall’ex stratega di Trump, Steve Bannon.