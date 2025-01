Paolo Bonolis spiazza Silvia Toffanin: "Me l'avevi detto che...". Cosa dice sulla Bruganelli

Francesco Fredella 20 gennaio 2025 a

"Ah già, me l’avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti Un Altro!”. Così Paolo Bonolis, che ricomincia l'avventura televisiva con il game show di Canale5 spiazza tutti. Compreso la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. “Questa era carina!", risponde.

Paolo Bonolis parla anche della sua famiglia allargata: un modello da seguire. Mostra in studio alcune foto della sua vita, dei due figli: Stefano e Martina - che sono nati all’ex compagna Diane Zoeller. Poi gli altri tre figli: Silvia, Davide e Adele, avuti da Sonia Bruganelli. Il matrimonio con lei è finito da qualche mese ma i rapporti sono ottimi. “Se abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Beh, così funziona. Che ti devo fare? Transit Gloria Mundi. Andiamo avanti. Adele in questa foto sembra un alieno, e invece è una ragazza meravigliosa, proprio fantastica, perché è molto curiosa e soddisfa la sua curiosità dalla realtà quella vera, non quella bidimensionale. Quindi le piace vivere le circostanze, le piace andare all’estero, le piace incontrare persone, fa tantissime cose, tanto di cappello", dice Bonolis. "Davide è un appassionato di sport ed è un ragazzo di cuore, meravigliosamente di cuore, è intelligentissimo e sveltissimo, grazie al cielo, tutte caratteristiche paterne. E Silvietta è una gioia unica, Silvietta è sempre allegra, è sempre contenta, quindi, bene", continua.