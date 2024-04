Bonolis si sbottona su Sanremo e Mediaset: "Sono di parola". Poi parla di Bruganelli

24 aprile 2024 a

Quello di Paolo Bonolis è stato uno dei primi nomi proposti per il dopo Amadeus. Forte dell'approvazione del pubblico e grande professionista, il conduttore potrebbe di certo conquistare di nuovo il successo se messo al timone della strepitosa nave del Festival di Sanremo. Se ne è parlato già tanto e ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza. Sul possibile tris (dopo il bis del 2009), ha spento le speranze dei suoi sostenitori: "Al momento non si intravede la circostanza", ha detto in un'intervista concessa al Corriere della Sera, specificando poi anche che il prossimo anno resterà a Mediaset. "Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola", ha dichiarato.

Non poteva di certo mancare una domanda sulla fine della storia d'amore con Sonia Bruganelli. A giugno 2023 la coppia, con un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha annunciato la decisione di separarsi. Come stanno le cose ora? C'è ancora unione? "Certo. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco", ha raccontato Bonolis, che però ha anche ammesso di aver subito la scelta: "L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?". "Per me non è stato facile, ma giusto", ha specificato. Sul futuro e su una possibile nuova storia, ha confessato: "Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia".