Amici 24, Marcello Sacchetta elimina Teodora. Gelo in studio: "Voglio andarmene"

Alice Antico 22 dicembre 2024 a

Teodora è stata eliminata da “Amici 24” durante la puntata pomeridiana di oggi, domenica 22 dicembre 2024. Dopo aver trionfato nella prima sfida contro un'aspirante allieva, la ballerina è stata sottoposta a una seconda sfida immediata richiesta dal prof Emanuel Lo. "Ho un banco libero, ma Teodora non ha mai brillato ed è la più debole. Vorrei provare a prendere un nuovo allievo", ha spiegato Emanuel.

La ballerina ha affrontato Giorgia, e la decisione finale di eliminarla è stata presa da Marcello Sacchetta. "In queste esibizioni, qualcuna mi ha fatto dire wow", ha affermato Sacchetta. "Entrambe siete preparate, ma Giorgia ha mostrato una consapevolezza che per me è simbolo di un talento evidente”, ha continuato il giudice e ballerino. così Teodora ha perso la sfida e il clima in studio è diventato subito teso. Nel caos generale, Teodora stessa e molti suoi compagni hanno cominciato a piangere. “Non è colpa tua” ha detto Maria alla nuova entrata. Teodora, scossa e in lacrime,ha dichiarato: "Voglio andarmene". Prima di lasciare lo studio, tuttavia, Alessandra Celentano l'ha incoraggiata: "Questo percorso ti ha dato molto, devi essere orgogliosa e continuare così". Alla fine della puntata,poi , tutti gli allievi si sono riuniti per la corale di ballo, alla quale ha partecipato anche Teodora come simbolo di ultima esibizione assieme ai suoi amici e compagni. La commozione in studio si è fatta maggiore con l’esibizione corale dei cantanti, che hanno circondato Teodora e, tra le lacrime e gli abbracci, le hanno dedicato la performance.