Cecilia Sala, la prima intervista tv da Fazio: cosa dirà a Che tempo che fa

La prima intervista tv dopo la liberazione di Cecilia Sala sarà domenica a "Che tempo che fa", la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove. Ad annunciare la presenza della giornalista tornata in Italia lo scorso 8 gennaio dopo 21 giorni di prigionia nel carcere di Evin è stato lo stesso Fazio sui social dove ha pubblicato le immagini dell'atterraggio a Ciampino accolta dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Antonio Tajani. Cosa dirà Sala? È probabile che la giornalista ripercorrerà i giorni della sua prigionia nel carcere dei dissidenti del regime iraniano e che Fazio le chiederà dei suoi progetti per il futuro. Dopo la liberazione grazie alla meticolosa opera di diplomazia del governo e dell'intelligence italiana, Sala aveva parlato nel suo podcast per Chora Media in cui si era detta “confusa, felicissima, mi devo riabituare e devo riposare. Questa notte non ho non ho dormito per l'eccitazione, la gioia, mentre quella precedente per l'angoscia. Ma sto bene sto bene”.

"È incredibile che il giorno prima dell’arresto avevo intervistato Zeinab Musavi, la stand up comedian più famosa dell’Iran, e avevamo parlato proprio di come si sta in una cella di isolamento - aveva raccontato Cecilia Sala - Lei mi ha raccontato che ci sono stati momenti in cui era riuscita persino a ridere in cella, e pensare alla sua forza è stato per me di grande aiuto nei giorni successivi. Io sono riuscita a ridere due volte. Una è la prima volta in cui ho visto il cielo, per quanto in un piccolo cortile di un carcere, con il filo spinato, ma mi sono sentita bene. La seconda è quando c'era un uccellino che faceva un verso buffo. Il silenzio è un altro nemico in quel contesto. Ho pianto di gioia e ho riso di gioia, ma ho cercato di pensare ogni giorno che quello potesse essere il momento del mio ritorno”.