È sempre Cartabianca, Corona punge Berlinguer: "Siamo in frantumi" "Parli per lei"

07 gennaio 2025 a

a

a

Nuovo anno e nuova puntata di "È sempre Cartabianca". Bianca Berlinguer ha riaperto le porte del suo programma di approfondimento giornalistico ai telespettatori di Rete 4 con il consueto scambio di opinioni con Mauro Corona. Dopo aver ironizzato sulla postazione dell'alpinista, circondato come sempre da sculture, la conduttrice ha richiamato l'attenzione del suo interlocutore su un fatto accaduto durante le vacanze: "Un pericolo lo ha avuto. È successo qualcosa, a quanto ho saputo". "Sono a posto. Il mio primario mi ha messo a posto il ginocchio, prendendomi dalla pancia il grasso, lavorandolo e infilandomelo nel ginocchio. Mi sono spaventato", ha raccontato il saggista.

Pippo Baudo "ricoverato" ma è una fake news. La reazione del conduttore...

"Io avevo capito che aveva avuto un problema alla spalla. Invece è il ginocchio", ha subito precisato Gruber. "No, il ginocchio. La spalla l'anno scorso. Siamo in frantumi ormai, Bianchina", ha ironizzato Corona, facendo scattare l'applauso e scatenando le risate dei presenti. "Parli per lei. E' inutile che parla al plurale. Io non faccio alpinismo", ha ribattuto la conduttrice per scherzare. "La vedo ringiovanita. Probabilmente ha fatto buone feste. La gioia di stare con i suoi cari l'ha ringiovanita", si è complimentato l'appassionato di montagna con la padrona di casa.