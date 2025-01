Domenica In, Toni Servillo abbandona lo studio di Mara Venier: cosa è successo

Francesco Fredella 12 gennaio 2025 a

Fuoriprogramma a Domenica in, lo storico e intramontabile programma di Mara Venier. Tra gli ospiti c'è in scaletta Toni Servillo, ma l'intervista salta. Secondo la ricostruzione de Il Giornale l'intervista sarebbe "saltata a causa di problemi nella gestione dei tempi della trasmissione televisiva e per via di un errore di valutazione dell'orario: l'attore si è visto infatti costretto ad abbandonare gli studi Fabrizio Frizzi di Roma a causa di un impegno di lavoro,facendo saltare la chiacchierata con Mara Venier".

In studio, dopo una parte dedicata alle affinità zodiacali con Paolo Fox, arrivano Ficarra e Picone. Manca Toni Servillo, che lascia lo studio per un impegno a teatro. "Lui era venuto, era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre", spiegato Salvatore Ficarra."Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina", continua. Poi arrivano le parole della Venier: "Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45. Mo' vado a teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no".