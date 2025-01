Cerno: "Antagonisti? Silenzio a sinistra. Sala prenda un missile di Musk e si candidi su Marte"

10 gennaio 2025 a

Il caso di Ramy Elgaml è ancora al centro del dibattito. Mentre emergono le prime verità dal "Fascicolo di ricostruzione dinamica" dell'incidente del 24 novembre in cui il 19enne ha perso la vita, a Torino gli antagonisti sono scesi in piazza e si sono schierati contro le forze dell'ordine, lanciando bombe carta, transenne e imbrattando i muri della città con scritte vergognose come "Più sbirri morti" o "Sbirri assassini". Una discussione, quella "sul come si fa o come non si fa un inseguimento", che Tommaso Cerno ha definito "surreale". Ospite al Tg4, il direttore de Il Tempo ha in primo luogo ricordato che un inseguimento può essere definito tale perché "segue alla fuga dall'alt della polizia". "Più passano le ore, più sembra che sia stata una fatalità, che questa caduta sia dovuta alla fuga, che i carabinieri abbiano cercato di soccorrerlo. Stiamo parlando di due presunti criminali inseguiti", ha detto Cerno parlando con Stefania Cavallaro.

Quanto alla guerriglia di Torino, a scuotere è soprattutto "il silenzio tombale della sinistra italiana su questi che sono i protagonisti della loro piazza in tutte le occasioni", ha fatto notare il direttore de Il Tempo. I violenti appartenenti ai centri sociali che ieri a Torino hanno scandito slogan contro le forze dell'ordine e creato caos tanto da ferire cinque agenti "sono gli stessi che fingono di partecipare al disagio e al dramma dei palestinesi di Gaza" e che, invece, "sono gruppi organizzati e spesso armati che vanno a fare i corsi di addestramento con i militari di Hamas, sono quella piazza extraparlamentare che sta scatenando violenza su cui il segretario del Pd non dice una parola, facendoci capire che quella piazza non ha un confine tra politica e crimine", ha continuato Cerno.

Nel mirino del direttore del quotidiano romano anche le parole di Beppe Sala. "Un segnale brutto, non c'è dubbio. Brutto, però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso". È quanto ha dichiarato il sindaco di Milano parlando del video uscito nei giorni scorsi sulla morte di Ramy Elgaml al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri mentre era in sella a uno scooter condotto da un amico, rimasto ferito. Posizioni caute, invece, su quanto accaduto a Milano nella notte di Capodanno tra molestie e insulti all'Italia e agli agenti. "Il mio consiglio è seguire Musk, prendere uno dei suoi razzi e andare a candidarsi su Marte", ha chiosato Cerno.