Lotito inseguito da Gasparri con la sciarpa della Roma, il video con finale a sorpresa

11 gennaio 2025 a

a

a

Siparietto calcistico in Parlamento con il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, noto tifoso giallorosso, che "insegue" il collega Claudio Lotito presidente della Lazio. Il motivo è presto detto. Gasparri dopo la vittoria all'ultimo derby da parte dei giallorossi vuole consegnare a Lotito una sciarpa giallorossa. Il patron biancoceleste declina ma il collega lo insegue fino alla buvette.