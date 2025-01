Cerno: Sim Sala Bim contro l'Uomo Muskerato

Tommaso Cerno 10 gennaio 2025 a

Nel film che si è fatta la sinistra l’Italia è piena di fascisti, rimpiange i governi tecnici che hanno ammazzato la classe media e la premier è una specie di reincarnazione di Benito Mussolini, capello biondo e occhio chiaro. Alleata con i nuovi supereroi del male Donald Trump ed Elon Musk. Peccato che nella playlist degli italiani ci siano tutt’altri titoli. Sim sala bim, la magia diplomatica con cui in pochi giorni il governo ha riportato a casa dall’Iran Cecilia Sala, grazie a un supporto della nuova America di Donald, e l’Uomo Muskerato, ovvero l’imprenditore Elon, inventore di Tesla e per anni finanziatore dei dem americani, che avrebbe la colpa di proporre all’Italia l’utilizzo di un satellite già in funzione, che costa un miliardo e mezzo, quando invece i detrattori che immaginano rapporti occulti simili a quelli che i loro partiti hanno avuto e ancora hanno con vecchi marpioni come George Soros, quello sì capace di ingerenze nelle politiche europee, avrebbero come alternativa un fantomatico progetto europeo da 300 milioni l’anno per decenni, che non ha ancora un bullone che funziona né un’antenna in orbita e non se ne parla prima di una decina d’anni.