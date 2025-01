Elisabetta Belloni lascia il Dis in anticipo: “Dimissioni dal 15 gennaio”

06 gennaio 2025 a

Elisabetta Belloni è pronta a lasciare la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La decisione di un passo indietro è stata anticipata ad alcuni amici durante il mese di dicembre. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui la decisione è stata spiegata personalmente a Giorgia Meloni, durante una riunione riservata a cui ha preso parte anche Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi. La scadenza naturale del mandato di Belloni è prevista per il prossimo maggio. Nel futuro di Belloni, scrive ancora Repubblica, ci potrebbe essere un incarico tecnico di primo piano al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Belloni ha conferma all’Adnkronos le dimissioni dalla guida del Dis: «Ho comunicato le mie dimissioni a partire dal 15 gennaio, è una mia decisione». «Non c’è nessun altro incarico», chiarisce Belloni riferendosi a indiscrezioni che la vorrebbero a Bruxelles.

Romana, classe ’58, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, è direttore generale del Dis, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, dal 12 maggio del 2021, nominata dal governo Draghi al vertice dell’Intelligence, che si accinge a lasciare, dal prossimo 15 gennaio, dopo quasi 5 anni. Studentessa al liceo Massimo di Roma, lo stesso dove ha studiato Mario Draghi, laureata in scienze politiche alla Luiss nel 1982, è entrata in carriera diplomatica nel 1985, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Vienna e Bratislava. Nel 2004, prima donna a ricoprire questo ruolo, viene nominata capo dell’Unità di crisi della Farnesina, gestendo, tra le varie emergenze, i rapimenti di italiani in Iraq e in Afghanistan e lo tsumani nel sudest asiatico. Dal 2008 al 2012 è direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo e poi dal 2013 al 2015 assume le funzioni di direttore generale per le Risorse e l’innovazione. Promossa ambasciatore di grado nel 2014, nel 2015 è stata capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Dal 5 maggio 2016 è stata la prima donna segretario generale della Farnesina. Negli anni il suo nome era più volte circolato come ministro degli Esteri e anche come capo del Dis, nonché come possibile candidata al Quirinale, prima del bis di Mattarella nel 2022.