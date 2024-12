Oroscopo 2025, Paolo Fox: "Ecco i tre segni dell'anno". Chi primeggia in amore e denaro

Sullo stesso argomento: Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 30 dicembre 2024

Ci siamo, il 2024 sta per lasciare spazio all'anno nuovo ed ecco che tanti italiani, per passione o per curiosità, consultano le previsioni zodiacali dell'oroscopo 2025. Tra i più seguiti e amati c'è quello di Paolo Fox che - dopo la tradizionale ospitata a Domenica In - in un'intervista al Corriere della sera ha spiegato cosa vede nelle stelle per il futuro dei vari segni. In generale, l'anno che verrà vedrà protagonisti i valori, le tradizioni, gli amori di coppia, e ancora la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Ma quando si parla di oroscopo la domanda che conta, stringi stringi, è sempre la stessa: quali saranno i segni più fortunati dell'anno?

Oroscopo 2025, ecco i segni più hot dell'anno: la classifica

Fox spiega che "Il Leone vivrà un anno importante, specialmente il mese di maggio si presenta molto interessante. Bene anche il Sagittario, nella seconda parte del 2025, da giugno in poi. Così come il Toro che, dopo un periodo complicato, saprà tornare in sella e nel lavoro troverà un nuovo percorso. Lo Scorpione non avrà nessun pianeta contro e già in estate vivrà una rinascita sia in amore che nella professione, in autunno realizzerà molti progetti". Tra gli altri segni in positivo l'astrologo indica Ariete, Aquario, Gemelli e Pesci. Gli astri segni? "Il Cancro, con Saturno affronterà importanti cambiamenti di vita, non senza fatica". "La Vergine comincia l’anno con poche prospettive e un certo disagio, ma da maggio in poi si riprenderà alla grande". Il Capricorno sarà in difficoltà ad agosto, per cambiamenti e discussioni in famiglia e nel lavoro".

Oroscopo 2025, chi fa il botto in amore e lavoro: le previsioni di Simon and the Stars

In amore andranno alla grande Ariete, Leone e Sagittario, mentre "i nati nella Vergine vivranno una primavera freddina, penseranno più al lavoro che al resto". Gelo anche per il Capricorno. Per il denaro tasche piene con il segno dei Gemelli e del Cancro. Per la salute e il corpo grandi eenergie per Leone e Toro, più pigri i Pesci.