Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 30 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 30 dicembre 2024.

Ariete

Vi parlerò d'amore e raccoglierò per voi una rosa, anzi tre… La prima è rossa come Marte in aspetto passionale, la seconda è viola come Giove nel settore degli incontri, la terza è Venere di un rosa tenero, dedicata ai coniugi che si sono trascurati nel 2024. E adesso, rilassatevi. Vi sentirete inquieti sotto questa Luna in cambio di fase in Capricorno, che comunque annuncia successo anche l'anno prossimo. Preparate una buona dose di energia per l'ultima notte.

Toro

Forse concluderete l'anno con un colpo grosso nelle finanze, forti della protezione di Mercurio e della Luna nuova in Capricorno. Gli affari spuntano come funghi dopo la pioggia, Venere invece provoca qualche temporale in famiglia e in amore, ma la vostra natura calda e sensuale prevale sempre, avrete le vostre soddisfazioni. Tornando alla Luna, illumina nuovi incontri, speciali con gli stranieri. Mostratevi affettuosi con una donna che ha avuto un difficile anno.

Gemelli

Finale bellissimo, principio emozionante! L'augurio più bello arriva naturalmente da Giove, ma anche dalla Luna che passa in un segno amico, Capricorno, mentre Venere e Marte creano l'atmosfera giusta per festeggiare e per amare. Qualche rimprovero ci sarà in famiglia, dal coniuge, ma crediamo meritato. E si tratta comunque di prove d'amore. L'anno prossimo dovrete rendere forte e incrollabile la vostra posizione nel mondo del lavoro. Niente eccessi!

Cancro

Raccogliete i pensieri negativi e buttateli dalla finestra per non pensarci più. Questo è il consiglio della Luna che conclude l'anno in Capricorno, opposizione abbastanza severa anche perché sta per diventare nuova, dunque molto forte. Nel settore delle collaborazioni è possibile concludere oppure iniziare. Guadagnerete soldi nel 2025, sarà il vostro anno di Giove, perciò: via, in viaggio, lontano! Marte vi ammira nelle acrobazie sessuali, che fanno però un po' ridere Venere.

Leone

Ricco di influssi stimolanti il settore del lavoro, grazie alla presenza della Luna nuova in Capricorno, ottima per trattare questioni o problemi riguardanti la proprietà, lasciti, donazioni. Provocazioni da parte di qualche parente, ma voi siete superiori. Arriva un tocco di frivolezza, portata da Mercurio allegro e mondano, allarga incontri, conoscenze, simpatici flirt. Tutto serve per cancellare qualche esperienza non proprio al top, vissuta nel 2024. Prossimamente, battaglie…

Vergine

Amore come una tazza di caffè bollente, tutto sommato giunge gradito, visto il freddo che fa. Via dal solito ambiente! Avrete fortuna in un altro luogo, con altra gente. L'anno si conclude con Nettuno dispettoso, che riporta la mente indietro… Un attimo di nostalgia che passa subito. Mercurio, il vostro astro, si avvicina alla postazione amichevole, in Capricorno nasce Luna nuova, di sicuro buon presagio per l'anno che verrà. Il 2025 sarà molto più bello.

Bilancia

Luna appare un tantino fredda, ma l'amore vive lo stesso un finale passionale. Avete Venere nel punto più bello del vostro cielo, in aspetto con Giove e Marte. Nessuno potrà superarvi nel lavoro e negli incontri d'amore. Questa Luna che decide di diventare nuova in Capricorno proprio tra il 30 e 31, vi fa anche un favore, avvicina alla famiglia, genitori e figli. Voi credete ancora sempre nelle stelle? Sarete premiati dalla fortuna e da una nuova emozione.

Scorpione

Importanti impegni professionali, incontri e colloqui di affari, richiedono anche una buona forma fisica, specie se avete in programma un viaggio. Non dovete rinunciare! Altrove vivrete sensazioni quasi dimenticate, diventerete Indiana Jones alla scoperta della pietra verde, Venere. È lei la dispettosa della situazione, Marte il secondo. Ma Luna nuova che nasce in Capricorno ha la forza di allontanare ogni negatività, tutte le strade sono aperte davanti a voi.

Sagittario

Lui è lei che discutono vivacemente, ma poi trovano solidarietà. Per voi, occasioni importanti fino all'ultimo minuto, grazie a Mercurio nel segno e la potente Luna nuova che nasce nel settore dei beni materiali, Capricorno. Ci sono altri aspetti nuovi, sorprendenti, costruttivi, eccitanti, fortunati. Chi scrive considera grandioso l'aspetto di Mercurio con Plutone in Acquario, associato ai grandi ricercatori e viaggiatori, ma è favorevole anche per gli artisti e i musicisti.

Capricorno

A voi il privilegio di concludere il 2024 e di inaugurare il 2025 con Luna nel segno, e per di più senza nessun contrasto da parte di altri corpi celesti. Consideratevi fortunati, non rimpiangete le rose che non avete colto, questo è il momento di impiantare rose e alberi. Se difetta il dialogo in casa o fuori, forse dipende da voi che non permettete agli altri di capirvi. Ma cercate almeno di ascoltare. Sentirete infuocate frasi d'amore. Arriverete lontano, ne siamo certi.

Acquario

Sotto il profilo lavorativo e affaristico anche voi ricevete il massimo dall'aspetto tra Plutone nel vostro segno e Mercurio in Sagittario, aggiungete la benefica straordinaria protezione di Giove, e il destino sarà compiuto. È chiaro che dovete pure voi dare una mano alle stelle generose, dato che avete un nemico, Marte, insieme a Urano, evitate faticose attività e sport pericolosi. Luna nuova: un piccolo anticipo delle cose buone che vi porterà il 2025. Intanto, vita!

Pesci

Le buone notizie, le buone occasioni, cominciano ad arrivare tutte insieme. Questo è il messaggio della Luna in Capricorno che diventa nuova e apre i cancelli del 2025, un anno che ha in serbo anche per voi varie sorprese, di cui parliamo ampiamente nel calendario astrologico. Questo è un sicuro, indiscutibile, influsso di felicità in amore, improvvisi innamoramenti e colpi di fulmine. Un augurio speciale da persone lontane.