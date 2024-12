Fausto Bertinotti: "C'era un ospite di destra a Natale e...". Cosa gli scappa in tv

27 dicembre 2024 a

La campagna social di Fratelli d'Italia, sui consigli per "affrontare" la cena di Natale se a tavola c'era un commensale di destra, replicata dal Pd con l'ospite di destra, ha strappato sorrisi e sfottò tra opposti schieramenti. Se ne parla con Fausto Bertinotti, storico leader di Rifondazione comunista, a Tagadà su La7 venerdì 27 dicembre. Ebbene, all'ex presidente della Camera viene chiesto se a casa Bertinotti, per la vigilia, c'era un ospite di destra magari "a cui lei, tra una portata e l'altra, ha colto l'occasione per spiegare del perché non funziona il modello Albania...".

"C'era un ospite a casa che non appartiene alla tradizione di famiglia ma è stato è stato considerato normale...", si lascia scappare l'esponente di sinistra. Il commensale "normale" anche se non di sinistra non è stato tuttavia incalzato: "Non c'è stata nessuna ragione di dedicare un'attenzione particolare alla diversità politica". Anche a Natale a casa Bertinotti "si può parlare a politica, ma in termini tali che un ospite possa non sentirsi a disagio", spiega l'ex presidente della Camera.