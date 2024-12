Tony Effe, Morgan si scaglia contro Jovanotti: "Marketing. Della musica..."

Gabriele Imperiale 20 dicembre 2024 a

Belve – e il caso Tony Effe – hanno fatto scagliare Morgan contro Jovanotti. Aver messo insieme nella stessa frase il collega Tony Effe e un mostro sacro come Mozart sta costando troppo a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che nella sua vita professionale è stato ed è cantautore, disc jockey e rapper. La sua recente uscita però da storico della musica, oltre a fare il giro dei social, ha fatto letteralmente infuriare il sempre fumantino Morgan. Facciamo prima un passo indietro: Jovanotti è ospite di Francesca Fagnani a Belve. Durante l’intervista si parla della vicenda capodanno della Capitale e del clamoroso passo indietro dell’amministrazione su Effe.

A quel punto, Cherubini fa saltare sulla sedia gli spettatori, Fagnani inclusa: “Tony Effe e Mozart sono colleghi. Sono convinto che a Mozart Sesso e Samba non sarebbe dispiaciuta. Non del tutto – spiega – Forse avrebbe avuto da ridire sul fatto che è tutta su un accordo solo. Però in linea di massima l’avrebbe promossa”. Tanto basta per scatenare la piccata reazione di Morgan. Ospite della Oh-Oh Open Night del Cineporto di Fiorano Modenese vicino Modena, il numero 1 dei Bluvertigo è intervenuto sulle parole del collega e lo ha fatto nel suo stile, senza mezzi termini: “Jovanotti dice che Tony Effe è collega di Mozart? Sta parlando di marketing, non gliene fo**e niente della musica”.

Poco altro da dire su Jova. Morgan però dice anche altro e non ha alcuna pietà nei confronti di Effe: “È legittimo dire no al suo concerto perché i testi non piacevano. L’arte va giudicata – sottolinea – Se uno fa schifo, va fuori. Quello che non si deve giudicare è la vita privata”. Infine un ultimo attacco anche alle case discografiche, ree secondo Morgan di non pensare alla musica: “Se uno come Tony Effe lo pubblicano è perché vende, sono interessi monetari, ma la musica è da un’altra parte”.