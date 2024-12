Capodanno a Roma, Tony Effe rompe il silenzio: “La musica non si censura”

19 dicembre 2024 a

a

a

«La musica non può essere censurata». Tony Effe, con un post su Instagram, rompe il silenzio sul caso che lo coinvolge da giorni. Il rapper è stato escluso dal concerto di Capodanno a Roma per i messaggi contenuti in alcune canzoni. Nelle scorse ore, Mahmood e Mara Sattei - che avrebbero dovuto esibirsi al Circo Massimo - si sono mostrati solidali con il collega e hanno annunciato che non parteciperanno all’evento di Roma, rimasto quindi senza cantanti. «Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo», il post di Tony Effe. «Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione», aggiunge prima di dare appuntamento al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Damme ’na mano’: «Ci vediamo a Sanremo». «Una canzone personale con della romanità. Una storia romantica e passionale», aveva detto l’artista a Carlo Conti descrivendo la sua canzone prima che fosse svelato il titolo. Il boomerang di Roberto Gualtieri è senza fine.