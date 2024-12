Roma, fuga dal capodanno. Gualtieri: "Nessuna censura a Tony Effe ma..."

18 dicembre 2024 a

a

a

Un cortocircuito tutto interno al Pd e che ora sembra impossibile da aggiustare. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene dopo che Mahmood e Mara Sattei hanno annunciato che non canteranno al Circo Massimo il 31 dicembre dopo l'annullamento dell'esibizione di Tony Effe da parte del Comune per i testi ritenuti troppo violenti. Una presa di posizione tardiva e contraddittoria, dal momento che il rapper era stato scelto per il concerto del capodanno di Roma. Gualtieri ora prova a chiarire: "Roma Capitale non censura nessuno. A Roma in questi tre anni hanno suonato tantissimi artisti, di ogni genere e provenienza. Roma è e resta una città aperta e libera, che ama l’arte e la musica in tutte le sue forme. Difenderemo sempre la pluralità delle idee e non imponiamo né controlliamo opinioni. Parlare di censura è quindi del tutto fuori luogo", afferma il sindaco, "Tony Effe per altro ha già suonato a Roma e sicuramente avrà occasioni di suonare ancora nella nostra città".

La sinistra che annega nel suo woke

Perché invitarlo e poi allontanarlo? "Tuttavia, è evidente che si sono urtate alcune sensibilità su valori fondamentali come la libertà delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza nei loro confronti. Il Concerto di Capodanno ha senso solo se è una festa che unisce e non divide la città", afferma il primo cittadino. Tuttavia i cantanti fanno quadrato. "Penso che censurare gli artisti non sia la soluzione", ha detto Noemi, "l’arte deve restare un luogo di espressione. Anche quando fa discutere". "Questo è il regalo di Natale del Comune di Roma a Tony Effe, provoca Francesco Baccini secondo cui "il comune ha fatto l’errore di scritturarlo prima di capire se era un artista adatto a quell’evento".